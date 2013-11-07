Развитие возобновляемой энергетики требует 10 млрд грн инвестиций ежегодно

Выполнение Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года требует инвестиций в размере 10 млрд грн ежегодно, сообщил заместитель главы госагенства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Дубовик.

«Необходимо вкладывать 10 млрд грн ежегодно, чтобы добиться запланированных результатов», - сказал Дубовик, выступая на Международном инвестиционном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Он добавил, что план по энергоэффективности будет выполняться за средства внутренних и внешних инвесторов.

Дубовик сказал, что государство, в свою очередь, способствует развитию возобновляемой электроэнергии в стране, предоставляя льготы предприятиям которые работают в этой сфере.

«Это (льготы - УНИАН) и есть вклад государства в развитие отрасли. За 2010-2012 годы вышла неплохая цифра это более 9 млрд грн», - отметил Дубовик.

Он добавил, что данная сумма составляет разницу которую получают производители электроэнергии по зеленому тарифу, льготы на ввоз оборудования без НДС и пошлины.

Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.