Повышение энергоэффективности украинского ЖКХ обойдется минимум в 60 млрд евро

Реализация программы повышения энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Украины, которую власти планируют осуществить в ближайшие семь лет, потребует не менее 60 млрд евро, заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Николай Пашкевич.

«Для того, чтобы достичь мер по снижению расхода энергоресурсов только в коммунальном хозяйстве, до 2020 года нам нужно как минимум 60 млрд евро», - сказал Пашкевич, выступая на Международном инвестиционном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Глава госагентства сообщил, что программа по энергоэффективности предусматривает сокращение до 2012 года общего объема энергопотребления на 9%, что эквивалентно 6,8 млн тонн нефти.

По его словам, для реализации этой цели каждая отрасль будет иметь индикаторы по снижению уровня использования энергоресурсов.

Пашкевич отметил, что для повышения своей инвестиционной привлекательности коммунальному хозяйству страны необходимо предпринять ряд мер, в частности, необходимо пересмотреть тарифы, порядок ценообразования.

«Если создается инвестиционно-привлекательный климат, то задача решается», - отметил глава Госэнергоэффективности.

«Создана комиссия по регулированию цен в коммунальной отрасли, которая нарабатывает правильные подходы ценообразования с тем, чтобы не нарушить баланс интересов населения и промышленности», - добавил Пашкевич.

По его словам, эта комиссия вместе с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ работает над проектом привлечения инвестиций в такую сферу, как объединения совладельцев многоквартирных жилых домов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, Украина планирует привлечь 800 млн евро у Европейского инвестиционного банка на проведение модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств ЕИБ.

В данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.