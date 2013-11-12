Шахта им. Сташкова ввела в эксплуатацию новую лаву мощностью 2 тыс. тонн угля в сутки

На шахте им. Сташкова, входящей в «Шахтоуправление Днепровское» («ДТЭК Павлоградуголь»), ввели в эксплуатацию лаву мощностью свыше 2 тыс. тонн угля в сутки при среднем показателе суточной добычи по шахте в январе-октябре текущего года 1,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на менеджера по коммуникациям «Шахтоуправления Днепровское» Алену Самарскую.

По ее словам, новую лаву оснастили новым механизированным комплексом китайской компании SANYI, который позволит снизить риски производственного травматизма и повысить производительность труда.

Каждая секция комплекса имеет гидравлически управляемые боковые щиты, они обеспечивают полную затяжку кровли и предотвращают обрушение породы. Это позволит повысить уровень безопасности труда в лаве и снизить зольность добываемого угля, подчеркивается в сообщении.

Смонтированное оборудование позволит эффективно вести добычу на пластах с вынимаемой мощностью 1,03-1,05 метров. Механизированный комплекс сможет работать без капитального ремонта не менее пяти лет. По прогнозам, в этой лаве ожидаются сложные горно-геологические условия, что позволит оценить надежность техники.

Новая лава также оснащена комбайном УКД 200-250 и конвейером СП-251 производства компании «Горные машины».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продажи электроэнергии.

В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации. В 2012 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 39 млн тонн угля.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн.