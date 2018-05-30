Энергия ветра: как ВЭС могут работать на энергоэффективность Украины

Сегодня ветроэнергетика считается одной из наиболее перспективных областей возобновляемой энергетики в мире. В «Программе ООН развития мировой энергетики» подчеркивается, что в XXI веке преимущество будут иметь экономики именно тех стран, где интенсивно развивается ветроэнергетический сектор.

Не отстает в этой сфере и Украина - в работе 18 ветроэлектростанций, в планах - увеличение мощностей. На одной из крупнейших ВЭС - Ботиевской - побывал корреспондент УНИАН.

Панорама первой и второй очередей Ботиевской ВЭС

Ботиевской ветроэлектростанцией управляет компания «Винд Пауэр», дочерняя структура частного энергетического холдинга «ДТЭК». Она расположена рядом с селом Приморский Посад Приазовского района Запорожской области. Установленная проектная мощность - 195 МВт. Эта ВЭС – самый дорогой частный инвестпроект в Украине стоимостью 350 млн евро.

Пока на Ботиевской станции генерируют энергию 30 ветроустановок общей мощностью 90 МВт, а к 2014 году прибавится еще 35.

Мощности Ботиевской ВЭС хватит на обеспечение потребностей примерно 300 - 400 тыс. домохозяйств.

Первая очередь "ветряков" на Ботиевской ВЭС

Принцип работы станции прост - ветер приводит в движение лопасти ветроустановки, которые вращают ротор электрогенератора. Чем выше скорость ветра, тем интенсивнее вращение и, соответственно, больше энергии. Электроэнергия передается по подземному кабелю на распределительную станцию, а оттуда уже в дома, на предприятия и т.д. Для работы станции достаточно скорости ветра 3 м/с, что означает практически круглосуточную выработку энергии.

Одна установка может генерировать 3 МВт электроэнергии, чего хватит для полного обеспечения энергетических нужд небольшого городка.

***Мегаватт-час (МВт/ч) - единица измерения мощности, количества произведенной или потребленной энергии. Ветроустановка, мощностью 1 МВт вырабатывает в год (8760 часов) от 2 до 3 млн кВт/ч электроэнергии (в зависимости от интенсивности работы). Одно домохозяйство в среднем потребляет в год 1,5-2,5 тыс. кВт/ч электроэнергии. Таким образом, ветроустановка мощностью 1 МВт может обеспечить электричеством от 1 тыс. до 1,5 тыс. домохозяйств в год.

Монтаж лопастей ветроустановки Ботиевской ВЭС

Размеры «ветряка» впечатляют: высота башни – 94 метра, вместе с лопастями – 149 метров. Размах лопастей - как футбольное поле. И что примечательно, такую ветроустановку можно смонтировать за 3 дня.

"Ветряк" Ботиевской ВЭС во флюгерной позиции

Первая очередь Ботиевской ВЭС (90 МВт) составляет почти треть суммарной мощности всех ВЭС Украины, а в 2014 году, с завершением второй очереди и достижением станцией проектной мощности 195 МВт, ее доля на рынке ветроэнергии вырастет до 50%.

По словам гендиректора компании «Винд Пауэр» Германа Айбиндера, строительство ветропарка ДТЭК Приазовский (будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской ВЭС суммарной мощностью 550 МВт) завершится к 2017 году, инвестиции составят 0,9 млрд евро, и в том же году начнется строительство второго ветропарка мощностью 700 МВт – ДТЭК Мангуш.

Монтаж второй очереди ветроустановок Ботиевской ВЭС

Плюсы и минусы от ветра

Чтобы понять значимость ВЭС, стоит разобраться в преимуществах и недостатках такого способа генерации энергии. Главным аргументом в пользу ветроэнергетики является ветер - неисчерпаемый природный экологически чистый энергоресурс, за который не нужно платить и воевать.

«Плюсы ВЭС связаны с тем, что ветроэнергетика не имеет рисков, связанных с нестабильностью цен на ископаемое топливо. Ветер как источник энергии неисчерпаем и присутствует в неограниченном количестве. Кроме того, ветроэнергетика - экологически приемлема, ведь производство энергии не сопровождается вредными выбросами», - подчеркивает Айбиндер.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоцицаии (УВЭА) Андрей Конеченков отмечает еще один немаловажный позитивный фактор - отсутствие у ВЭС, в отличие от атомных и тепловых станций, потребности в пресноводных ресурсах, которые являются самым большим дефицитом в мире. Кроме того, ветроэнергетика – признанный в мире инструмент борьбы с изменением климата, так как при производстве электроэнергии нет выбросов парниковых газов.

Также существенным преимуществом является возможность размещения станций в труднодоступных местах.

«ВЭС позволяют решать проблему электроснабжения в тех регионах, где другие варианты недоступны по разным причинам, в том числе, с экологической точки зрения, либо они очень дорогие», - поясняет Юлия Березовская, исполнительный директор консалтинговой и исследовательской организации IBCenter.

В то же время, ветроэнергетику, как и другие альтернативные энерготехнологии, нельзя рассматривать как панацею, считает Конеченков.

«Главный недостаток ВЭС связан с непредсказуемым характером ветровой энергии. Ее выработку трудно спрогнозировать, поэтому такой вид генерации нуждается в поддержке резервными мощностями», - констатирует Айбиндер.

Но одним из главных недостатков ветроэнергетики является ее дороговизна. Многие развитые страны, к примеру, Дания, Германия, Великобритания, Китай, инвестируя в альтернативную энергию, рассматривают в перспективе возможность снизить зависимость от ископаемых ресурсов. Поэтому частично закрывают глаза на ее стоимость, хотя гораздо большее внимание все же предпочитают уделять повышению эффективности использования традиционных энергоресурсов.

То, что в вопросе энергосбережения следует равняться именно на ЕС, признают и составители Рейтинга энергоэффективности регионов Украины, который выпускается с 2011 года по инициативе компании СКМ Рината Ахметова. Эталоном для сравнения, насколько эффективно потребляют энергоресурсы различные регионы и отрасли экономики Украины, является именно средний показатель Европейского Союза. По итогам последнего рейтинга, представленного в середине октября, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС, то есть, эффективность того, как мы потребляем энергоресурсы, почти в 2 раза ниже среднеевропейской.

Что такое ветер для Украины

«Для Украины ВЭС - возможность снизить зависимость от российских энергоносителей, а значит - энергетическая безопасность страны», - считает Березовская.

Действительно, по данным ряда экспертов, развитие ветроэнергетики может позволить Украине обеспечить ежегодную выработку до 50 ГВт электроэнергии, что даст возможность сэкономить порядка 20 млрд кубометров природного газа. Но, согласно расчетам Украинской ветроэнергетической ассоциации, к концу 2015 года установленная мощность ВЭС может достигнуть лишь 0,9-1 ГВт, к концу 2020 года – 3-4 ГВт.

По словам Айбиндера, общая установленная мощность ветровых электростанций в Украине на 1 июля 2013 года составляла 315,76 МВт, хотя природный ветровой потенциал страны очень высок и, по разным оценкам, составляет от 10 до 15 ГВт.

В мире к энергии ветра относятся серьезней. Согласно прогнозу Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA), через 7-10 лет установленная мощность ВЭС в мировом масштабе достигнет 1245 ГВт, доля в мировом производстве электроэнергии - 12%.

Кроме того, в WWEA подсчитали, что удельные инвестиции в ветроэлектростанции к 2020 году составят 512 евро/кВт, а средняя себестоимость электроэнергии - 2,45 евроцента за кВт.

В Украине удельная себестоимость 1 МВт мощности на примере Ботиевской ВЭС можно рассчитать следующим образом: 350 млн евро инвестиций поделить на 195 МВт мощности, получаем примерно 1,8 млн евро за 1 МВт, или 1,8 тыс. евро за кВт. При этом, согласно украинскому «зеленому тарифу», цена 1 кВт электроэнергии, производимой ВЭС, - около 1,3 грн за кВт, в то время как средняя цена кВт «обычной» электроэнергии на оптовом рынке равна 39 коп.

«Мы понимаем, что стоимость выработки электроэнергии из возобновляемых источников по-прежнему превышает стоимость выработки энергии из традиционных источников, и такая генерация нуждается в «зеленом» тарифе. Слишком большое увеличение мощности ветроэнергетики, как и других видов возобновляемых источников энергии, может привести к экономическим проблемам и ситуации, когда государство не сможет выплачивать «зеленый» тариф», - отмечает Айбиндер.

Вместе с тем, по его словам, в отличие от энергии, которую вырабатывают тепловые или атомные электростанции, стоимость ветровой энергии с каждым годом уменьшается, благодаря новым технологиям.

Кстати, ветроэлектростанции – не единственные представители альтернативной энергетики в Украине. Так, введение в 2009 году «зеленого тарифа» поспособствовало тому, что в нашей стране стала активно развиваться солнечная энергетика, общая мощность которой на сегодня почти вдвое превышает мощности ВЭС и составляет около 600 МВт.

О планах насущных

Планы лидеров ветроотрасли Украины - УК «Ветропарки Украины» и «Винд Пауэр» (ДТЕК) - на ближайшие 5-10 лет, в принципе, совпадают - наращивание мощностей.

«Что касается будущего, то крупнейшие игроки рынка («Винд Пауэр», «Ветряные парки Украины») имеют амбициозные планы по строительству ВЭС суммарной мощностью 2 ГВТ до 2015-2017 годов. Однако смогут ли компании реализовать задуманное - большой вопрос», - отмечает Березовская.

Дело в том, что в Украине действует требование - с 1 июля 2013 года в новых ВЭС могут устанавливаться только ветроагрегаты с частичным (30%) производством в Украине (с 1.07.2014 - 50%).

Это условие на сегодня удовлетворяет лишь «Ветропарки Украины», которые пошли путем создания полного производственного цикла от производства ветротурбин до их инсталляции в ветровых парках.

В то же время, производителем ветряных турбин для первой очереди Ботиевской ВЭС выступило немецкое предприятие Vestas Deutschland.

Монтаж гондолы производства Vestas Deutschland

Собираются ли в компании «Винд Пауэр» менять производителя на отечественного хотя бы частично, пока неизвестно. Тем не менее, перспективы достижения указанных мощностей вполне реальны.

В заключение следует добавить, что преимущества альтернативной энергетики преобладают над ее минусами, для превращения которых в плюсы нужно лишь время. В любом случае, будущее именно за такой энергетикой.

Олег Гратило (УНИАН)