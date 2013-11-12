«Зеленый тариф» необходимо усовершенствовать для развития альтернативной энергетики в Украине

«Зеленый тариф» необходимо усовершенствовать для стимулирования развития альтернативной энергетики и выполнения обязательств Украины в рамках членства в Энергетическом Сообществе, - говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался во время круглого стола «Зеленая энергетика и «зеленые тарифы» в мире и Украине», в рамках Международного инвестиционного бизнес-форума по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

«На сегодня в Украине действует ряд стимулов для развития возобновляемой энергетики, в частности, «зеленый тариф», который установлен почти для 155 энергетических объектов. Однако слишком усложнена процедура его получения настораживает подавляющее большинство иностранных инвесторов», - цитирует представителя юридической компании «Danevych» Максима Сысоева пресс-служба.

По его словам, упрощение процедуры получения «зеленого тарифа» в дальнейшем будет способствовать формированию здорового инвестиционного климата государства.

В сообщении говорится, что Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации - Председатель Общественного Совета при Госэнергоэффективности Андрей Конеченков, отметил существенное развитие возобновляемой энергетики благодаря «зеленому тарифу».

«Сегодня по «зеленому тарифу», например, в ветроэнергетике работают 17 ВЭС (ветряных электростанций - УНИАН), установленная мощность которых превышает 345 МВт», - цитирует Кравченко пресс-служба.

При этом,для дальнейшего развития отрасли необходимо совершенствовать систему стимулирования, позаботиться о возможности подключения к электросети страны.

«Также в Украине должен существовать единый стратегический документ, который будет способствовать развитию возобновляемой энергетики. К сожалению, проект обновленной Энергостратегии до 2030 года сдерживает развитие ВИЭ (возобновляемых источников энергии - УНИАН) и ограничивает подключение объектов «зеленой» энергетики в сети», - цитирует Конеченкова пресс-служба.

Согласно сообщению, представитель IBC - Centre Виктор Андриенко отметил, что «зеленый тариф» введенный в 2009 году способствует развитию солнечной энергетики в Украине.

«Около 600 МВт установленной мощности, это достаточно неплохой результат как для 3-х лет стимулирования», - цитирует Андриенко пресс-служба.

В свою очередь, председатель правления биоэнергетических ассоциаций Украины Георгий Гелетуха выразил предложения о необходимости введения «зеленого тарифа» на электроэнергию из отходов, что это будет способствовать развитию биоэнергетики и улучшению экологической ситуации в стране.

Справка УНИАН. «Зеленый тариф» - специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, в том числе электрических станций из альтернативных источников энергии (малые гидроэлектростанции, солнечные электростанции, ветроэлектростанции, электростанции на биомассе).

Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга,общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.