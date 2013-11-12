Секретариат Энергетической Хартии разработал рекомендации для повышения энергоэффективности в Украине

Секретариат Энергетической Хартии(СЭХ) провел углубленный обзор политики энергоэффективности Украины 2013 и разработал ряд рекомендаций для ее улучшения, которые презентовал в рамках Международного инвестиционного бизнес-форума по энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, директор СЭХ Стейван Дефилла в ходе презентации отметил, что Украине необходимо особое внимание сосредоточить на жилом секторе, чтобы провести реконструкцию систем централизованного теплоснабжения, поскольку в эту сферу нужны большие инвестиции.

При этом, Стейван Дефилл отметил высокий потенциал энергосбережения в Украине который составляет 27 млн. тонн нефтяного эквивалента или 25 % конечного потребления всех энергоресурсов. «Если создать инвестиционно привлекательный климат для бизнеса, то уже вскоре Украина может выйти на качественно новый уровень потребления энергоресурса», цитирует пресс-служба Дефилла.

Кроме того СЭХ в своем исследовании рекомендует: улучшить институциональную базу в сфере энергоэффективности, придерживаться высоких стандартов управления при разработке политики в сфере энергетики и энергоэффективности, либерализовать энергетический рынок, создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов и обеспечить одинаково конкурентную среду как для производителей, так и для поставщиков.

В сообщении говорится, что глава Госэнергоэффективности Николай Пашкевич отметил, что углубленный обзор политики энергоэффективности Украины - это серьезная работа, которую провел СЭХ. «Для Украины - это шаг в будущее, ориентир, который поможет быстрее двигаться в нужном направлении и стать полноправным членом Энергетического Сообщества» - цитирует Госэнергоэффективности пресс-служба.

По его словам, на сегодняшний день Правительство Украины делает все возможное, чтобы снизить уровень потребления энергоресурсов и изменить отношение общества к использованию энергии.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Замыкают рейтинг Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.