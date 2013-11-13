Термомодернизация жилого фонда позволит ежегодно экономить более 3 млрд долл.

Проведение комплексной термомодернизации жилого фонда позволит в ближайшие годы минимум вдвое сократить расходы государства на энергоносители в период отопительного сезона, благодаря чему Украина сможет ежегодно экономить более 3 млрд долл. на закупке газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ассоциации энергоаудиторов Украины со ссылкой на главу ассоциации Андрея Цыбулько.

По его данным, на сегодняшний день среднее удельное энергопотребление жилых домов в Украине в 2,5-3 раза превышает аналогичный показатель в европейских странах. «Проведение термомодернизации жилого фонда позволит максимально безболезненно пройти период возможного повышения тарифов на тепло. Фактически, в утепленных домах даже при более высоких тарифах общая стоимость за тепло не вырастет», - цитирует Цыбулько пресс-служба.

По его словам, наиболее распространенным и эффективным методом термомодернизации жилого фонда является утепление стен. «В Германии, других европейских странах утеплены пенопластом порядка 85% всех жилых домов. Очевидно, что в Украине с каждым годом вопрос уменьшения потерь тепла будет стоять все острее – цены на энергоносители будут расти», – считает президент Ассоциации производителей пенопласта Роман Захаренков.

Эксперт уверяет, что утепление фасадов пенопластом и замена окон позволят решить проблему холода по меньшей мере для 80% квартир в Украине.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга. Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона. По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.