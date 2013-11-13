Китаю предсказали лидерство в «зеленой» энергетике

Китай к 2035 году обгонит США, Европу и Японию по производству электроэнергии из возобновляемых и экологически чистых источников. Подобные данные содержатся в Прогнозе о состоянии мировой энергетики, опубликованном 12 ноября Международным энергетическим агентством (IEA), сообщает lenta.ru.

Специалисты полагают, что в 2035 году Китай с помощью гидроэлектростанций, ветряков, солнечных батарей будет получать чуть менее 2,1 тысячи тераватт электричества в час. За аналогичный временной промежуток Соединенные Штаты вместе с Японией и Европой научатся извлекать из возобновляемых источников энергии в общей сложности чуть менее 1,8 тысячи тераватт в час.

К 2035 году на долю «зеленой» энергетики и гидроэнергетику будет приходиться свыше 30% всего мирового производства электричества. Около половины роста производства с 2013 по 2035 годы произойдет за счет развития ветряных и солнечных источников энергии.

В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что увеличение производства электричества приведет к росту выбросов парниковых газов на 20 процентов к 2035 году. Средняя температура в мире в долгосрочной перспективе вырастет на 3,6 градуса Цельсия, что превышает два градуса, установленные международным сообществом в качестве безопасного лимита.

В настоящее время одним из лидеров в развитии «зеленой» энергетики является Германия. В первом полугодии 2012 году до 25% всего сгенерированного электричества в ФРГ было получено из экологически безопасных источников.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга. Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона. По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.