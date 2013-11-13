"Интерпайп Нико-Тьюб" сократил потребление газа на 20%

Крупный украинский производитель стальных труб "Интерпайп Нико-Тьюб", входящий в группу "Интерпайп" (Днепропетровск), в рамках программы повышения энергоэффективности, ввел в эксплуатацию новую кольцевую нагревательную печь, что позволило сократить потребление газа на 20% и снизить расход электроэнергии в сравнении со старой печью на треть.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, основными преимуществами печи есть высокая производственная мощность, энергоэффективность и сокращение расхода металла. Обьем инвестиций в составил 20 млн долл.

Печь построена немецкой фирмой Loi Thermoprocess, установлена в трубопрокатном цехе №2, и служит для нагрева стальной заготовки перед ее прокатом. Мощность новой печи составляет 325 тыс. тонн заготовки в год, что в 1,5 раза превышает мощность старой.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

В 2011 году Днепропетровская область заняла 17 место в Рейтинге энергоэффективности регионов Украины, поднявшись на 3 позиции по сравнению с 2010 годом. Эффективность использования энергоносителей в регионе на 4,7 процентных пункта ниже среднего по Украине и составляет 49,5% от уровня ЕС. В 2011 году по сравнению с 2010 годом, энергопотребление сельского хозяйства, промышленности, строительства, услуг и жилищного сектора незначительно сократилось - на 0,2%. Снижение энергоемкости и структурные изменения в экономике уменьшали энергопотребление, тогда как оживление деловой активности повышало спрос на энергоресурсы.

Потенциал энергосбережения Днепропетровской области за счет повышения энергоэффективности до уровня ЕС оценивается в 4,9 млн. тнэ, или 2,1 млрд евро ежегодно в ценах 2010 года - это 18% общего потенциала страны.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.