Оптимальная доля компаний в производстве оборудования для возобновляемой энергетики составляет 30%

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению считает оптимальным установление 30% доли украинских компаний в производстве оборудования для возобновляемой энергетики, заявил заместитель главы Госэнергоэффективности Сергей Дубовик в ходе круглого стола "Оборудование для возобновляемой энергетики. Последствия отмены стимулов по локализации производства".

По его словам, требование Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) по отказу поддержки национальных производителей оборудования для альтернативной энергетики рассматривается в контексте снижения максимальной доли локализации производства оборудования. "Мы не можем согласиться с тем, что надо ее (местную составляющую - УНИАН) брать и отменять, потому что это разрушает наши планы.

Одновременно с развитием этих отраслей (возобновляемых источников энергии - УНИАН) у нас встали на ноги отрасли, производящие оборудование для солнечной и ветроэнергетики.

Поэтому сегодня в правительстве рассматриваются эти вопросы, но они рассматриваются не в сторону отмены положений "местной составляющей" - они рассматриваются с учетом интересов каждой отрасли, возможности их снижения с точки зрения максимальной цифры в законодательстве, где прописано 50%", - сказал он. При этом Дубовик сказал, что ЕЭС предложило компромиссный вариант снижения доли до 20-25%, но для Украины доля национального производства в 30% является более оптимальной. В свою очередь во время круглого стола сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что Украине необходимо сохранить стимулы производства оборудования для альтернативной энергетики. «Государству необходимо не только поддерживать и гарантировать расширение использования возобновляемых источников энергии в соответствии с обязательствами перед Европейским энергетическим сообществом, но и стимулировать развитие производства оборудования для возобновляемой энергетики», - сказал Марунич.

Справка УНИАН. В ноябре 2012 года Президент Украины подписал изменения в Закон «Об электроэнергетике», в котором обязательным условием получения "зеленого" (с дотациями государства) тарифа на электроэнергию компаниями, которые эксплуатируют электростанции на возобновляемых источниках, является использование сырья, материалов, основных фондов, работ и услуг украинского происхождения. Доля отечественного оборудования и работ в общей стоимости электростанции для получения "зеленого тарифа" должна составлять не меньше 30%, а с 1 января 2014 – не меньше 50%. В настоящее время альтернативная энергетика занимает порядка 6% в общем балансе производства энергии, при этом крупные ГЭС имеют долю 5,5% и другие источники энергии - 0,5%. Председатель Госэнергоэффективности Николай Пашкевич прогнозирует, что доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников в энергобалансе Украины к 2020 году должна увеличиться вдвое - до 11%. Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году. Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика. Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.

*** Зеленый тариф - специальный тариф, по которому закупается электричество, произведённое с использованием альтернативных источников электроэнергии.