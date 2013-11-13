"Интерпайп" намерена снизить затраты по использованию энергоресурсов на 20%

Крупнейший в Украине производитель трубной продукции и железнодорожных колес компания «Интерпайп» (Днепропетровск) в рамках программы повышения энергоэффективности намерена до 2016 года за счет внедрения энергосберегающих технологий снизить на 20% затраты на использование энергетических ресурсов, говорится в сообщении компании.

«Мы стремимся сделать энергоменеджмент одним из ключевых направлений инвестиционного развития компании», – цитирует пресс-релиз заместителя операционного директора по техническому развитию «Интерпайпа» Евгения Дмитренко. По его словам, компания намерена создать центры по учету потребления энергоресурсов в производстве. «Это позволит определять приоритетность внедрения новых энергосберегающих технологий и проводить мониторинг реализованных инвестиционных проектов», - добавил Дмитренко.

В рамках мер по повышению энергоэффективности компания, в частности, провела в трубопрокатном цехе Новомосковского трубного завода замену ламп накаливания на энергосберегающие, а также завершает строительство новой котельной для автономного отопления, что позволит ежегодно экономить около 276 тыс. м³ природного газа. Компания не сообщает сумму инвестиций, направленных в снижение энергопотребления. Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В ее структуре - пять расположенных в Днепропетровской области промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.