Украина до 2016 года может сэкономить от 2% нынешнего энергопотребления

Украина может сэкономить 9% от среднего конечного внутреннего потребления энергии к 2020 году. Об этом говорится в проекте Национального плана действий по энергоэффективности до 2020 года, представленного на V международном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики, сообщает Дело.

При этом, согласно рассчетам Государственного агентства по энергоэффективности, уже до конца 2015 года Украина сможет сократить конечное энергопотребление на 2%.

В целом общая потребность в финансировании выполнения Национального плана действий по энергоэффективности составит 1 трлн 110 млрд гривень. Из них 144,5 млрд грн необходимо для улучшения энергосбережения в секторе услуг, 107 млрд грн — в транспортном, 89 млрд грн — на промышленность и 670 млрд гривень составляет потребность сектора домохозяйств, отметил в ходе презентации директор Департамента государственного регулирования Госэнергоэффективности Александр Тронь.

По словам Троня, четыре указанных сектора экономики являются наиболее энергозависимыми в Украине. Впрочем, не в каждом из них отмечают снижение этого показателя. "Промышленность увеличивает свою энергозависимость в связи с отсутствием системной работы и долгосрочных планов", — говорит "энергоэффективный" чиновник.

Он также заявил, что финансирование Нацплана из государственного бюджета не предусмотрено. "Мы будем привлекать инвестиции", — сообщил Тронь. При этом чиновник отметил, что для получения средств со стороны необходимы серьезные изменения в законодательстве. "Государство должно создать законодательную систему, которая бы работала и при которой инвесторы понимали требования, перспективы и гарантии для ведения бизнеса", — сказал он .

Также Тронь отметил, что представленный проект Нацплана должен стать стратегически важным документом по энергоэффективности, поскольку таковых в Украине в данный момент нет. Чиновник подчеркнул неактуальность показателей в этой сфере, запланированных в Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

На презентации также отмечалось, что в данный момент Госэнергоэффективности разработало более 20 стандартизирующих документов по внедрению энергосбережения.

Напомним, 7 ноября Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины презентовало проект Национального плана по возобновляемой энергетике на период до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова составляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты Рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, Рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления этих секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в Европейском Союзе, который составители Рейтинга приняли в качестве эталона.

По результатам Рейтинга, общая энергоэффективность Украины составила 54,2% от уровня ЕС. При этом наиболее эффективно использовались энергоресурсы в Закарпатской области – 64,3%, а также в Черниговской и Винницкой областях – 63,8% и 62,9% от уровня ЕС соответственно. Замыкают рейтинг Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно.