Обязательная энергетическая утилизация биомассы повысит привлекательность инвестирования в биоэнергетику - участник рынка

Обязательная энергетическая утилизация предприятиями, деятельность которых является источником отходов биологического происхождения (биомассы), повысит привлекательность инвестирования в объекты биоэнергетики Украины, говорится в сообщении компании девелопера биотопливных теплоэлетростанций EIG Engineering (Киев).

Согласно сообщению, компания прогнозирует разработку и принятие государством до 2020 года нормативно-правовых актов на определение порядка обязательной энергетической утилизации биомассы предприятиями для использования в БиоТЭЦ.

«Принятие таких нормативных актов резко повысит привлекательность инвестирования в объекты биоэнергетики, производящие тепловую энергию, и ускорит переоснащение существующих котельных в БиоТЭЦ», - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что рентабельность БиоТЭЦ будет выше, чем у котельных на традиционных видах топлива, за счет возможности получения «зеленого» тарифа на производимую электроэнергию. Одновременно новые БиоТЭЦ станут предприятиями по энергетической утилизации отходов биологического происхождения.

Кроме того, в сообщении говорится, что пакет нормативно-правовых актов будет предусматривать поэтапное введения рыночных цен на природный газ для ЖКХ. Так как основным препятствием для перехода теплоцентралей на использование твердой биомассы, является субсидирование цен на природный газ для ЖКХ, которые получают его по 1309 тыс. куб. м. при рыночной цене 4687 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, компания EIG Engineering намерена построить биоэлектростанцю в Иванкове (Киевская обл.) мощностью 18 МВт.

Стоимость проекта составит 25,9 млн евро, из которых собственные инвестиции компании составляют около 10 млн евро, а также кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 15,5 млн евро.

Справка УНИАН. EIG Engineering - компания девелопер биотопливных теплоэлетростанций образована в 2006 г. Специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.