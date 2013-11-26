ДТЭК за 9 месяцев импортировал 312,4 млн куб. м природного газа

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-сентябре 2013 года импортировал 312,4 млн куб. м природного газа, говорится в отчете компании.

Компания ДТЭК не приводит сравнительных показателей за аналогичный период прошлого года, так как 2013 год стал первым, когда холдинг приступил к импорту природного газа.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2013 года компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку природного газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG. Планирует импортировать в ноябре 2013 года до 50 млн куб. м.

Ранее, в июле 2013 года, ДТЭК начал импорт природного газа из Венгрии, чтобы обеспечить ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.