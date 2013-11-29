ЕБРР организовал синдицированный кредит «Галнафтогазу» на 80 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития организовал синдицированный кредит в объеме 80 млн долл. одному из крупнейших владельцев сети АЗС в Украине - концерну «Галнафтогаз».

«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал синдицированный кредит в размере 80 млн долл. США для своего давнего клиента, ПАО «Концерн Галнафтогаз». Финансирование является составной частью синдиката в размере 180 млн долл. США, организованного совместно с Международной финансовой корпорацией и при участии Черноморского банка торговли и развития, в качестве сокредитора», - говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, синдицированный кредит ЕБРР включает в себя кредит "А" на сумму до 20 млн долл., предоставляемый из собственных средств банка, и кредит "B" на сумму до 60 млн долл., который будет синдицирован с коммерческими банками Erste Bank, Raiffeisen International и UniCredit Bank.

«Синдицированный кредит направлен на поддержку инвестиционной программы компании «Концерн Галнафтогаз», которая предполагает открытие до 60 новых автозаправочных станций под торговой маркой «ОККО», главным образом в южных и северо-восточных областях Украины», - отмечается в сообщении банка.

Кроме этого, по мнению ЕБРР, программа будет способствовать развитию и совершенствованию хозяйства нефтебаз, увеличению количества модулей для заправки сжиженным газом, а также расширению сети магазинов при АЗС, кафе и ресторанов.

«На укрепление программы также будет направлено параллельное финансирование в размере до 100 млн долл., предоставляемое через Международную финансовую корпорацию», - говорится в сообщении ЕБРР.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе текущего года совет директоров Международной финансовой корпорации одобрил выделение до 85 млн долл. кредитных средств концерну «Галнафтогаз» для расширения сети автозаправочных станций «ОККО» в регионах восточной части Украины.

ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).