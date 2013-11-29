Компания Eastcoal увеличила убыток в 13 раз

Канадская угледобывающая компания Eastcoal, которая в ноябре текущего года инициировала собственное банкротство, в январе-сентябре 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 13 раз - до 43,274 млн долл.

Согласно финансовому отчету компании, доходы компании за 9 месяцев 2013 года составили всего 16 тыс. долл., в то время как убытки от непрерывной деятельности составили 4,235 млн долл.

Валовый убыток компании за 9 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 6,814 млн долл. с 1,797 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, компания EastCoal, эксплуатирующая две шахты в Луганской области, в начале ноября 2013 года инициировала собственное банкротство из-за невозможности удовлетворить требования своих кредиторов.

21 октября 2013 года EastCoal Inc. сообщила, что приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г.Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, а также приостановила торговлю своими акциями на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

EastCoal Inc. с начала 2013 года испытывает финансовые трудности, что в конечном итоге привело к окончательному прекращению работ на двух ее шахтах в Луганской области, и сокращению горняков.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.