Канадский суд продлил для EastCoal мораторий по исковым требованиям кредиторов

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) продлил для угледобывающей компания EastCoal, эксплуатирующей две шахты в Луганской области, срок моратория по исковым требованиям кредиторов до 17 января 2014 года.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте фондовой биржи Торонто.

Как отмечается в сообщении, 5 декабря суд принял решение продлить мораторий на 43 дня, чтобы компания успела согласно закону о банкротстве сформировать коммерческое предложение своим кредиторам.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале ноября канадская угледобывающая компания EastCoal инициировала собственное банкротство из-за невозможности удовлетворить требования своих кредиторов.

Верховный суд Британской Колумбии назначил для компании тридцатидневный срок, в течении которого EastCoal должна удовлетворить исковые заявления кредиторов.

21 октября 2013 года EastCoal Inc. сообщила, что приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г. Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, а также приостановила торговлю своими акциями на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

EastCoal Inc. с начала 2013 года испытывает финансовые трудности, что в конечном итоге послужило окончательному прекращению работ на двух ее шахтах в Луганской области, и сокращению рабочих.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.