Кабмин погасит 240 млн грн долга угольщиков за электроэнергию из общего фонда госбюджета

Кабинет министров погасит 240 млн грн долга за электроэнергию угольных предприятий, которые находятся в состоянии реструктуризации, из общего фонда государственного бюджета на 2013 год.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении № 916 от 18 декабря 2013 года.

Согласно документу, средства в сумме 240 млн грн, предусмотренные в общем фонде государственного бюджета Украины на 2013 год , перечисляются казначейством на счет Министерства энергетики и угольной промышленности. В свою очередь министерство перечисляет средства на счета предприятий, находящихся в состоянии реструктуризации. Последние - на открытые в уполномоченном банке текущие счета со специальным режимом использования энергоснабжающих компаний.

В конечном итоге данные средства поступают на счета оператора оптового рынка электроэнергии Украины - государственного предприятия «Энергорынок», которое в свою очередь направляет их на погашение задолженности перед государственным предприятием НАЭК «Энергоатом».

«Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» направляет полученные средства в сумме 240 млн гривен в общий фонд государственного бюджета в счет погашения задолженности по налогу на прибыль", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за январь-октябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24% - до 12,261 млрд грн.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, за январь-ноябрь 2013 года снизило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% - до 18,555 млрд грн.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-ноябре 2013 года составили 16,93 млрд грн, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.