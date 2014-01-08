Шахты «Макеевугля» в 2013 году увеличили добычу на 1,6%

В Донецкой области шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в 2013 году добыли 2,249 млн тонн угля, что на 1,6% больше, чем в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, за 12 месяцев 2013 года ГП «Макеевуголь» выполнило на 100,9% производственный план, добыв 20,7 тыс. тонн угля сверх плана.

В сообщении отмечается, что шахта им. В.М. Бажанова выполнила план за январь-декабрь 2013 года на 108,6%, ”Холодная Балка” – 107,4%; ”Калиновская-Восточная” – 101,1%; ш/у им. В.И. Ленина – 101,1%; ”Бутовская” – 94%; ”Чайкино” – 80,8%; им. С.М. Кирова – 131,6%; ш/у им. С.М. Кирова – 117,5%; Ясиновская-Глубокая” – 90%; ”Северная” – на 57%.

Как сообщал УНИАН, шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в 2012 году добыли 2,214 млн тонн угля, что на 23% (или на 661,66 тыс. тонн) меньше аналогичного показателя 2011 года.

В январе-ноябре 2013 года шахты, входящие в «Макеевуголь», добыли 2,04 млн тонн угля, что на 0,8% больше аналогичного показателя 2012 год.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта ”Калиновская-Восточная”, Шахта ”Холодная Балка”, Шахта ”Чайкино”, Шахта ”Бутовская”, Шахта им. C.М. Кирова, Шахта ”Ясиновская-Глубокая” и Шахта ”Северная”, а также Шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление им. С.М. Кирова.