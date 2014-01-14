Канадская Cub Energy вложит в нефтегазовые месторождения Украины до 27 млн долл

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине в 2014 году планирует вложить от 23 млн долл. до 27 млн долл. в развитие украинских нефтегазовых месторождений, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, Cub Energy планирует в 2014 году в общем сложности пробурить в Украине одиннадцать скважин.

Также компания отмечает, что в 2013 году ей удалось увеличить среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с 2012 годом на 29% года – до 1,562 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Как ранее сообщал УНИАН, Cub Energy в конце 2013 года ввела в эксплуатацию первую скважину на Русско-Комаровском месторождении (Закарпатская обл.), к бурению которой она приступила в конце октября 2013 года.

В июне 2013 года Cub Energy закрыла сделку по покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

PrivateCo располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью около 280 кв. км на востоке Украины.

Cub Energy за 2012 год увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 2 раза - до 2,29 млн долл. с 0,992 млн долл.

Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.