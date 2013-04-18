И. о. президента "Энергоатома" госпитализирован с гипертоническим кризом

Исполняющий обязанности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных станций, Виссарион Ким 17 апреля госпитализирован с гипертоническим кризом, сообщила пресс-служба “Энергоатома”.

Согласно сообщению, В.Ким находится в реанимации, состояние его здоровья стабильное.

Временно исполняющим обязанности президента ГП НАЭК «Энергоатом» назначен первый вице-президент – технический директор компании Александр Шавлаков.

Коллектив ГП НАЭК «Энергоатом» выражает искреннюю надежду на скорейшее выздоровление В.Кима и возвращение его к трудовой деятельности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.