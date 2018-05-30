Глава Всемирной ассоциации операторов АЭС: «Энергоатом» выполняет все рекомендации экспертов

На сегодняшний день безопасность атомных блоков действующих АЭС является приоритетной задачей мировой энергетики. Этот вопрос рассматривался и на прошедшем в Киеве ХІ Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее». В мероприятии принял участие Жак Регальдо, председатель Совета управляющих Всемирной ассоциации организаций, которые эксплуатируют атомные электростанции. В интервью УНИАН он рассказал о том, каковы перспективы атомной энергетики Украины и как изменились требования к ядерным объектам после масштабной аварии на японской «Фукусиме».

- Господин Регальдо, расскажите о планах Всемирной ассоциации операторов АЭС. Какие программы на сегодня являются наиболее приоритетными?

- Главная задача Всемирной ассоциации организаций, которые эксплуатируют атомные электростанции, - обмен опытом в сфере эксплуатации между всеми участниками международного ядерного сообщества. Для этого действует программа, которую мы называем программой партнерских проверок - оценка уровня безопасности действующих АЭС. В программе принимают участие эксперты всех стран-членов ассоциации.

Основная идея проекта - открытость и постоянный диалог. У каждого оператора атомных станций есть опыт и знания, важно поделиться этим с другими и таким образом обогатить собственный арсенал.

- Как Вы оцениваете вклад Украины в повышение безопасности эксплуатации атомных электростанций в мире? Какие механизмы из тех, которые использует Всемирная ассоциация операторов АЭС, наиболее полно и эффективно применяются именно на украинских станциях?

- После трагедии на японской станции «Фукусима», страны, которые эксплуатируют атомные электростанции, все компании-операторы проводят оценку своих площадок с целью выявления упущений в безопасности. Компания-оператор «Энергоатом», которая представляет Украину в ВАО АЭС, является полноправным членом международного ядерного сообщества. С учетом этого, «Энергоатом» также проводит на своих площадках регулярные партнерские проверки, а по их итогам выполняет все рекомендации экспертов. И это важно. На сегодня самый главный вопрос - насколько атомные станции готовы встретить угрозу тяжелых аварий.

- Как изменились требования к атомным электростанциям после аварии на «Фукусиме»?

- Требования - прерогатива регулирующих органов, которые разрабатывают нормативные документы. ВАО АЭС только предоставляет рекомендации. Однако проверяет, насколько компании к ним прислушиваются, принимаются ли меры по их выполнению.

- Согласно энергетической стратегии Украины, эксплуатацию действующих энергоблоков продлят на сверхпроектный срок. Такая практика распространена в мире? Какие для этого необходимо выполнить условия?

- Такую цель как продление срока эксплуатации действующих энергоблоков преследуют многие страны мира. Суть процесса состоит в том, что компания-оператор обязана выполнить самостоятельную оценку своих энергоблоков, срок эксплуатации которых собираются продлить, продемонстрировать надлежащий уровень безопасности. Соответственно, прерогатива регулятора - проверить насколько данные соответствуют действительности.

- Ваша организация проверяет атомные электростанции по всему миру. Как это происходит?

- Партнерские проверки выполняют команды экспертов. Они составляются из представителей постоянного штата ВАО АЭС в разных регионах мира – Западная и Восточная Европа, Азия и Америка, а также операторов атомных электростанций.

- По каким непосредственным направлениям проверяются атомные станции?

- Мы осуществляем проверку ремонтных работ и техобслуживание. Например, проверяем эксплуатацию топлива, его хранение. В последнее время проверяем способность реагировать на аварийную ситуацию.

- Глава «Энергоатома» Никита Константинов был избран в состав Совета управляющих ассоциации. Это накладывает дополнительную ответственность? В чем будут заключаться его функции?

- Господин Константинов будет участвовать в принятии решений Советом управляющих. Я, как глава ВАО АЭС, очень рад, что регион Восточной Европы представит такое государство как Украина, которая эксплуатирует 15 энергоблоков.

- Какими вы видите перспективы развития ядерной энергетики в целом и непосредственно будущее в Украине?

- Я не сомневаюсь в том, что будущее атомной энергетики блестящее как во всем мире, так и в Украине. Сейчас многие страны строят новые атомные блоки. Главное - выполнять два условия. Первое: нужно усовершенствовать безопасность эксплуатации. Второе: необходимо согласие общества. Но, думаю, мы можем с этим справиться.

*** Всемирная ассоциация операторов АЭС объединяет все организации мира, эксплуатирующие атомные электростанции (450 энергоблоков). Цель ее деятельности - совершенствование безопасности АЭС мира посредством обмена информацией и опыта. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов.

Дмитрий Курдов