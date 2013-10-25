Южно-Украинская АЭС продолжает эксплуатацию топлива Westinghouse на энергоблоке №3

Южно-Украинская атомная электростанция, после проверки тепловыделяющих элементов ТВС-W американской компании Westinghouse на герметичность, приняла решение продолжать эксплуатацию топлива на третьем энергоблоке.

«Планово-предупредительный ремонт (ППР) на третьем энергоблоке Южно-Украинской атомной станции вступил в завершающую стадию. 20 октября завершена загрузка активной зоны реактора. В нее помещены 97 топливных кассет российской компании «ТВЭЛ» и 66 тепловыделяющих сборок транснациональной фирмы «Westinghouse» (ТВС-W)», - говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, принятию положительного решения о загрузке ТВС-W предшествовала проверка топлива. В частности, для инспекции кассет «Westinghouse» НАЭК «Энергоатом» был приобретен специальный стенд.

«Все тепловыделяющие элементы ТВС-W герметичны. Их замена не потребовалась. Хорошее состояние ТВС-W подтверждено результатами контроля герметичности «ТВЭЛ» и визуального осмотра, а также итогами проверки на стенде инспекции и ремонта», - говорится в сообщении станции.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам первого вице-президента ГП НАЭК «Энергоатом» Александра Шавлакова, дальнейшее использование ядерного топлива американской компании Westinghouse, которое внедряется на Южно-Украинской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации, зависит от устранения выявленных ранее конструктивных недостатков.

Южно-Украинская атомная электростанция в период ремонтных работ на третьем энергоблоке ввела в эксплуатацию стенд для инспекции тепловыделяющих сборок американской компании Westinghouse. В июле 2013 года На Южно-Украинскую АЭС работали специалисты компании Westinghouse для проведения инспекции ядерного топлива.

Справка УНИАН. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).