«Турбоатом» изготовил оборудование для Калининской АЭС в России

Завод «Турбоатом» изготовил оборудование для Калининской АЭС (Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в октябре специалисты «Турбоатома» изготовили 8 модулей третьего корпуса конденсатора для блока №2 Калининской АЭС.

Контрольная сборка 4-х модулей сдана заказчику. После набивки трубками и обварки оборудование прошло пневмоиспытания, цветную дефектоскопию, контрольную сборку и передано на упаковку и отгрузку. Оставшиеся 4 модуля будут сданы заказчику и отгружены до конца октября.

4 модуля четвертого корпуса набиты трубками и готовы к контрольной сборке. В производстве находится еще три корпуса конденсатора.

Контракт на изготовление и поставку трубных систем конденсатора для блока № 2 Калининской АЭС «Турбоатом» и партнер предприятия ООО «КомплектЭнерго» (Россия) заключили в декабре 2012 года.

Согласно контракту, «Турбоатом» осуществит замену трубных систем конденсатора «блочно-модульного» типа с медно-никелевыми трубками турбины мощностью 1000 МВт на конденсатор с нержавеющими охлаждающими трубкам.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.