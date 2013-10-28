«Энергоатом» за 9 месяцев получил 4,7 млрд грн чистого убытка

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, за январь-сентябрь 2013 года получило чистый убыток в размере 4,652 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года закончило с чистой прибылью 1,529 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 12,579 млрд грн с 13,457 млрд грн. Валовой убыток за 9 месяцев 2013 года составил 2,989 млрд грн, в то время как январь-сентябрь 2012 года компания закончила с валовой прибылью 3,610 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада намерена разрешить погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение за счет прибыли НАЭК "Энергоатом".

По итогам первого полугодия 2013 года «Энергоатом» получил 2,447 млрд грн чистого убытка, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью в размере 1,539 млрд грн.

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.