«Энергомашспецсталь» намерена погасить долги за электроэнергию до 1 января 2014 года

Одна из крупнейших машиностроительных компаний Украины «Энергомашспецсталь» (ЭМСС), являющаяся подразделением российского холдинга «Атомэнергомаш» (входит в госкорпорацию «Росатом»), намерена погасить долги за фактически потребленную в 2013 году электроэнергию до 1 января 2014 года, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, сумма задолженности компании на 1 ноября текущего года составит около 49 млн грн.

"Предприятие приложит все усилия, чтобы свести к минимуму задолженность и к 1 января рассчитаться за электроэнергию, фактически потребленную в 2013 году, а также погасить часть задолженности предыдущего периода" - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» — металлургическое предприятие в Краматорске (Донецкая область). В декабре 2010 года «Атомэнергомаш» приобрел 92,68% акций предприятия у кипрской компании «ЭМСС Холдингз Лимитед».

"Энергомашспецсталь" основана в 1964 году. Завод выпускает продукцию для атомных установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления.

«Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», одна из ведущих компаний России. Она объединяет порядка 30 производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и зарубежных стран.