Российская компания построит Иордании АЭС за 10 млрд долл.

Российская компания "Атомстройэкспорт" выбрана стратегическим партнером, инвестором и оператором АЭС в Иордании общей стоимостью 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя иорданской комиссии по атомной энергии Халеда Тукана, передает Прайм.

Иордания оставляет опцион на привлечение финансирования открытым, включая схему BOO (строй-владей-эксплуатируй).

В начале мая прошлого года Иордания сузила выбор подрядчиков для сооружения АЭС до двух компаний: «Атомстройэкспорта» и консорциума Atmea, участниками которого являются французская Areva и японская Mitsubishi Heavy Industries.

В начале 2012 года король Иордании Абдалла II заявлял, что АЭС будет производить до трети энергии, которую потребляет страна. Тогда же король говорил, что на сооружение станции Иордания планирует направить до пяти миллиардов долларов.

Первая в Иордании АЭС должна быть построена на севере страны, рядом с городом Ирбид. Мощность реактора должна составить пять мегаватт. В эксплуатацию АЭС планируется ввести к 2016 году.