"Энергомашспецсталь" примет участие в создании реакторов атомных ледоколов

Украинская «дочка» российского государственного энергохолдинга «Росатом» - "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск), с целью расширения рынков сбыта своей продукции, планирует принять участие в создании корпусов атомных ледоколов и деталей дизель-электрических ледоколов, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, предприятие намерено изготовить 32 заготовки корпуса реактора для атомного ледокола и поставить их машиностроительному заводу «ЗиО-Подольск» до 2014 года.

«Это первый заказ для ЭМСС в части изготовления заготовок корпусов реакторных установок ледоколов. Участие ЭМСС в столь масштабном проекте является хорошей референцией, подтверждающей высокий уровень производства предприятия, и открывает для нас новый рынок», - цитирует пресс-служба директора по производству Андрея Валентия.

Также отмечается, что ЭМСС начала производство заготовок сборных гребных винтов для трех дизель-электрических ледоколов ЛК-16 и намерена изготовить 48 заготовок для до апреля 2014 года. «Отгрузка первой партии изделий планируется в декабре текущего года на Выборгский судостроительный завод», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» — металлургическое предприятие в Краматорске (Донецкая область). В декабре 2010 года энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомэнергомаш» приобрел 92,68% акций предприятия у кипрской компании «ЭМСС Холдингз Лимитед».

"Энергомашспецсталь" основано в 1964 году как базовое предприятие по обеспечению предприятий атомного и энергетического машиностроения специальными литыми и коваными узлами для атомных установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации. В настоящее время «Росатом» реализует проекты по строительству 28 энергоблоков АЭС, из них 19 – за рубежом.