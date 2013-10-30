"Энергомашспецсталь" в 2013 году планирует увеличить выручку до 1,3 млрд грн

Одна из крупнейших украинских машиностроительных компаний "Энергомашспецсталь" (ЭМСС), являющаяся подразделением российского холдинга «Атомэнергомаш», в 2013 году планирует увеличить выручку до 1,3 млрд грн с 1,2 млрд грн в прошлом году, сообщил генеральный директор предприятия Максим Ефимов.

«В 2012 году мы реализовали продукции на 1,2 млрд грн, а в текущем году хотим выйти на плановый показатель 1,3 млрд грн», - сказал Ефимов на пресс-конференции.

По его словам, в январе-сентябре текущего года завод реализовал продукции на 860 млн грн.

“Сейчас при 50% загруженности мы плавим 100 тыс. тонн стали в год, а нам нужно в идеале - 200 тыс. тонн», - заявил гендиректор.

Ефимов также сообщил, что за последние восемь лет капитальные инвестиции в развитие предприятия составили 300 млн долларов.

По его словам, в настоящее время "Энергомашспецсталь" продает на украинском рынке около 20% своей продукции, около 40% экспортирует в Россию и остающаяся часть продается на других мировых рынках.

«В конце 2010 года после прихода «Росатома» на цехах ЕМСС появились заготовки для атомной промышленности, доля заказов на изделия для атомной промышленности в текущем году составляет 18%, в следующим - планируем увеличить до 30%», - отметил Ефимов.

Справка УНИАН. Расположенный в городе Краматорск (Донецкая область) завод «Энергомашспецсталь» производит литые и кованые узлы для атомных установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления.

В декабре 2010 года энергомашиностроительный дивизион российской госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомэнергомаш» приобрел 51% акций этого предприятия у кипрской компании «ЭМСС Холдингз Лимитед». В настоящее время «Росатом» реализует проекты по строительству 28 энергоблоков АЭС, из них 19 – за рубежом.