Ставицкий: строительство завода по производству ядерного топлива завершится в срок

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий уверен, что реализация проекта по строительству украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива», строительство которого в Кировоградской области началось в сентябре 2013 года, завершится в срок и первая очередь завода будет запущена в 2015 году. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сейчас идут общестроительные работы, которые продлятся до весны. Потом продолжим процесс в соответствии с планом. Закончить строительство и запустить первую очередь планируем в 2015 году», - заявил Ставицкий.

Он подчеркнул, что и Украина и Россия заинтересованы в соблюдении установленных сроков.

«Российская сторона, как акционер, заинтересована в скорейшем начале работы завода. Им это необходимо для возврата инвестиций. Украина тоже заинтересована в скорейшем запуске завода не только с позиции энергетической безопасности, но и потому, что мы уже купили технологию, которую теперь надо внедрять в производство», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что строительство завода на территории Украины, учитывая, что контрольным акционером этого предприятия является государственный концерн “Ядерное топливо”, является основным инструментом диверсификации поставок топлива для АЭС Украины.

Кроме того, ввод в работу завода локализует в Украине все элементы ядерно-топливного цикла и уменьшит зависимость от иностранных поставщиков.

«Тем самым усилится наша энергетическая независимость», - подчеркнул министр.

Также Ставицкий отметил, что технологии, по которым будет производиться топливо на заводе, полностью устраивают украинскую сторону.

«Полностью устраивают, в противном случае российская ТВЭЛ не одержала бы победу в тендере», - подчеркнул министр.

По его словам, мощности завода около 2,5 тысяч тонн в год полностью обеспечат украинские реакторы топливом с учетом достройки 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

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