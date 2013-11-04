«Росатом» намерен участвовать в снятии с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС

Российская государственная корпорация «Росатом» намерена участвовать в процессе снятия с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации со ссылкой на прошедшее 31 октября в Москве совещание руководства ГСП «Чернобыльская АЭС» с генеральным конструктором реакторов типа РБМК - научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники им. Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ, входит в «Росатом»), посвященное обсуждению технологических возможностей Российской Федерации в решении вопросов вывода из эксплуатации блоков Чернобыльской АЭС.

«По результатам совещания стороны приняли решение сосредоточиться на следующих направлениях сотрудничества: разработка типового проекта по выводу РБМК из эксплуатации с участием научного руководителя, главного конструктора и генерального проектировщика этих реакторов, выработка решения о конечном состоянии площадки Чернобыльской АЭС после снятия реакторов с эксплуатации, разработка технологии обращении с радиоактивным графитом и его дезактивация, выработка критериев безопасности РБМК на заключительных стадиях жизненного цикла, проведение исследований по переработке отработавшего ядерного топлива РБМК», - говорится в сообщении.

По мнению участников совещания, наиболее рациональным решением для Чернобыльской АЭС может стать использование созданной в процессе ее эксплуатации площадки, а также технической и социально-экономической инфраструктуры станции для возведения новых объектов ядерного энергопромышленного назначения.

«Речь, в частности, может идти о создании на площадке Чернобыльской АЭС в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ комплекса по переработке долгоживущих радиоактивных отходов. Не менее интересным может стать создание на базе ЧАЭС национального оператора по управлению отработавшим ядерным топливом, включая хранение ОЯТ. В перспективе возможно сооружение на базе ЧАЭС реактора на быстрых нейтронах или создание производства по переработке отработавшего ядерного топлива для его использования на реакторах следующего поколения», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года в Славутиче представители НИКИЭТ провели презентацию современных технологий и конструкторских достижений института.

По словам директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина, поддержка безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции ежегодно обходится госбюджету в 50 млн евро.

Справка УНИАН. ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (НИКИЭТ) входит в состав ОАО «Атомэнергопром», объединяющего гражданские активы российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». НИКИЭТ основан в 1952 г. и является одной из ведущей научных организаций «Росатома». Основное направление деятельности института – конструирование ядерных реакторных установок для нужд энергетики, военно-морского флота, космической отрасли и управление их жизненным циклом (в том числе – выводом из эксплуатации). НИКИЭТ является Генеральным конструктором реакторов типа РБМК, использовавшихся на ЧАЭС.