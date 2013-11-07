Остров обломков и радиоактивного мусора с "Фукусимы" движется к берегам США

Около миллиона тонн различных обломков, которые смыло в океан разрушительное цунами 2011 года в Японии, медленно дрейфует по направлению к берегам США.

Этот остров, частью которого является и радиоактивный мусор с аварийной АЭС «Фукусима», находится сейчас приблизительно в 1700 милях от берега, где-то между Гавайями и Калифорнией, пишет Russia Today.

Эксперты не берутся предсказать траекторию движения гигантской груды обломков, но не исключают, что её может прибить к берегу в ближайшие пару лет.

Впрочем, некоторые разрозненные обломки уже пересекли океан. Их находят жители прибрежных районов США и Канады. По словам специалистов, из-за радиоактивных отходов, прибитых к берегу океанскими волнами, уровень загрязнения на побережье уже может быть повышен.

Как пишет The Independent, если собрать вместе все обломки, дрейфующие в океане, по размерам этот остров был бы ненамного меньше, чем вся территория США, и весил бы около 5 млн тонн.

Напомним, ураган и цунами обрушились на восточное побережье Японии в марте 2011 года. Наводнение нанесло мощный удар по густонаселённым районам страны. Погибли более 19 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. Стихийное бедствие привело к катастрофе на атомной станции в Фукусиме, ликвидация последствий которой продолжается до сих пор.