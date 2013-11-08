На продление срока эксплуатации третьего блока Ривненской АЭС потребует около 2 млрд грн

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих атомных станций Украины, оценивает объем работ по продлению срока эксплуатации третьего блока Ривненской АЭС, срок службы которого подходит к концу в 2016 году, в 2 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента госкомпании «Энергоатом» Никита Константинов.

«Ориентировочная сумма затрат на продление срока работы третьего энергоблока оценивается нами порядка 2 млрд грн», - сказал Константинов.

Он отметил, что часть этих средств будет привлечена госкомпанией за счет кредитов, а часть будет покрыта за счет собственных средств.

«Часть этих средств будет взята за счет кредитов, которые мы привлекли у международных финансовых организаций, часть поступлений - за счет собственных средств компании, в первую очередь тарифа», - сказал Константинов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Энергоатом» заявлял о планах к ноябрю 2013 года завершить выполнение мероприятий по продлению срока эксплуатации первого блока Южно-Украинской АЭС - самого старого энергоблока-миллионника страны. В октябре на Южно-Украинской атомной электростанции завершилось комплексное инспекционное обследование готовности энергоблока №1 к эксплуатации в сверхпроектный срок.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.