Путин: первая вьетнамская АЭС, которую строит Росатом, будет запущена в 2023 г

Энергоблоки первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", строительством которой занимается "Росатом", будут запущены в 2023 и 2024 годах, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия - Вьетнам: вместе к новым рубежам сотрудничества", опубликованной во вьетнамских СМИ перед его визитом, передает РИА «Новости». "Росатом" будет строить первую вьетнамскую АЭС в провинции Ниньтхуан. Пуск двух ее энергоблоков должен состояться, соответственно, в 2023 и 2024 годах. Обсуждаются планы совместного сооружения Центра ядерной науки и технологий", - отмечает Путин.

В статье говорится также, что ключевую роль в развитии российско-вьетнамской промышленной и инвестиционной кооперации традиционно играют энергетика и нефтегазовая сфера.

"Наш флагман, совместное предприятие "Вьетсовпетро" - накопило уникальный технологический опыт работы на континентальном шельфе. Объем добычи компании за прошедшие годы составил 206 млн. т нефти, а ее совокупная прибыль исчисляется десятками миллиардов долларов", - обращает внимание президент РФ.