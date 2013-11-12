Янукович поручил Бойко внести изменения в соглашение с ЕБРР о Чернобыльском фонде "Укрытие"
Президент Украины Виктор Янукович уполномочил вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко на подписание изменений к соглашению с Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» в Украине.
Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.
“Ответственным за подписание Письма о внесении изменений в финансовые условия Рамочного соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» в Украине”, - сказано в указе.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2013 в Минэкологии Украины состоялась рабочая встреча министра Олега Проскурякова с директором Департамента ядерной безопасности ЕБРР Винсом Новаком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия Украины с Европейским Банком относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» по вопросам ядерной безопасности, реализации международных проектов, финансируемых за счет средств Фонда «Укрытие».