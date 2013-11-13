Южно-Украинской АЭС отключила от энергосети второй блок

Южно-Украинская атомная электростанции во вторник, 12 ноября, отключила второй энергоблок от энергосети страны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом».

«Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС 12 ноября в 23:16 отключен от сети для проведения текущего ремонта до 18 ноября 2013 года», - говорится в сообщении.

Также согласно сообщению, на атомных электростанциях Украины 12 ноября выработано 249,01 млн кВт/ч электроэнергии.

По состоянию на 13 ноября в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 254-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 910 МВт, для Ривненской АЭС – 1 865 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 015 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.