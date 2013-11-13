«ТВЭЛ» внес 42 млн долл. для допэмиссии акций завода по производству ядерного топлива

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ внесла 42 млн долл. для дополнительной эмиссии акций украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом сообщает пресс-служба компании "Русатом Оверсиз".

«Средства уже поступили на расчетный счет СП. Дополнительная эмиссия акций должна быть завершена до конца текущего года. Для признания эмиссии состоявшейся украинский акционер СП – госконцерн «Ядерное топливо» - должен внести аналогичную сумму в СП до 31 декабря 2013 года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за счет новой эмиссии акций предприятия будут финансироваться основные строительные работы на площадке, которые должны стартовать во втором квартале 2014 года.

«Кроме того, будут оплачены счета за нестандартизированное оборудование, обеспечено полноценное лицензирование проекта. Часть средств будет выделена на разработку рабочей документации и реализацию социально значимых проектов в Кировоградской области», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, пресс-служба компании сообщает, что на заседании оперативного штаба по проекту, которое состоялось в Киеве 8 ноября, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий проинформировал о дополнительных мерах его министерства для решения финансового вопроса.

«Актуальность завода для Украины подтверждается вниманием к этому проекту на самом высоком уровне. В свою очередь, российская сторона, как второй акционер предприятия, не только соблюдает сроки, но и с опережением выполняет взятые на себя обязательства», - цитирует пресс-служба слова генерального представителя «Росатома» в Восточной Европе Александра Мертена.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.