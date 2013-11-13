Киев ожидает поступления средств от ТВЭЛ для завода ядерного топлива до конца недели

Средства, необходимые для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, от компании ТВЭЛ Украина ожидает получить до конца недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день никаких средств от ТВЭЛ досрочно не поступало. «Ничего досрочно не профинансировано. Согласно плану (идет финансирование - УНИАН). Деньги действительно должны поступить, но на сегодняшний день ничего не поступило. Но нас заверили, что на этой неделе поступят», - сказал Ставицкий.

Ранее в интервью агентству УНИАН Ставицкий заявлял, что уверен в том, что реализация проекта по строительству украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива», строительство которого в Кировоградской области началось в сентябре 2013 года, завершится в срок и первая очередь завода будет запущена в 2015 году.

Он подчеркнул, что и Украина и Россия заинтересованы в соблюдении установленных сроков.

«Российская сторона, как акционер, заинтересована в скорейшем начале работы завода. Им это необходимо для возврата инвестиций. Украина тоже заинтересована в скорейшем запуске завода не только с позиции энергетической безопасности, но и потому, что мы уже купили технологию, которую теперь надо внедрять в производство», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что строительство завода на территории Украины, учитывая, что контрольным акционером этого предприятия является государственный концерн “Ядерное топливо”, является основным инструментом диверсификации поставок топлива для АЭС Украины.

Кроме того, ввод в работу завода локализует в Украине все элементы ядерно-топливного цикла и уменьшит зависимость от иностранных поставщиков.

«Тем самым усилится наша энергетическая независимость», - подчеркнул министр.

Также Ставицкий отметил, что технологии, по которым будет производиться топливо на заводе, полностью устраивают украинскую сторону.

По его словам, мощности завода около 2,5 тысяч тонн в год полностью обеспечат украинские реакторы топливом с учетом достройки 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.