Первый блок Южно-Украинской АЭС может получить лицензию на 10 лет

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины рассматривает возможность выдачи первому блоку Южно-Украинской атомной электростанции, проектный срок которого истекает в декабре 2013 года, лицензии на дальнейшую эксплуатацию сроком на 10 лет, сообщила глава Госатомрегулирования Елена Миколайчук.

«В большинстве европейских стран прогнозный срок озвучивается, но лицензия выдается на каждые 10 лет. Я не знаю, насколько в этом мое предложение поддержат. Я думаю, что нам нужно, сказав «А», сказать «Б», и идти тем же путем», - сказала Миколайчук в ходе общественных слушаний по продлению срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

По словам почетного президента «Украинского ядерного общества» Владимира Бронникова, на данный момент первый блок Южно-Украинской АЭС в результате проведенных мероприятий по продлению срока эксплуатации приведен в состояние большей безопасности, чем 30 лет назад.

«Тогда еще не было достаточно знаний о том, как работает такое сложное устройство как ядерный энергоблок и потому они непрерывно совершенствовались», - сказал Бронников, выступая на общественных слушаниях.

«Цифры ресурса закладывались с большим запасом и когда на основе полученных знаний и опыта на станции провели оценку, оказалось, что ресурс не использован даже наполовину», - добавил он.

По мнению почетного президента «Украинского ядерного общества», несмотря на то, что рассматривается вопрос о выдаче лицензии на работу энергоблока в течение следующих 10 лет, существующий на данный момент ресурс позволяет говорить о более чем 30 лет.

«Украинские блоки соответствуют национальным нормативам по безопасности, а мероприятия по оценке позволяют оценить тенденцию, что ресурсы и безопасность выше поставленного уровня. 25 экспертов высшей квалификации оценили материалы по продлению и приложили свои заключения. Работал на оценке 7-тысячный коллектив, эти специалисты получили уникальные умения оценивать состояние оборудования и управлять его старением», - отметил Бронников.

Как ранее сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, оценивает расходы на работы по продлению срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции, проектный срок которого истекает в декабре 2013 года, в размере 2,4 млрд грн.

По словам заместителя главного инженера Южно-Украинской АЭС по модернизации и реконструкции Андрея Биндюкова, в 2013 году на выполнение мероприятий по продлению срока эксплуатации первого энергоблока было потрачено около 1 млрд грн и выполнено около 86 обязательных мероприятий. Все работы планируется завершить к 1 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.