ЕС выделит почти 1 млрд евро Болгарии, Литве и Словакии на закрытие энергоблоков трех АЭС

Многолетний финансовый план Евросоюза на период 2014-2020 годов, одобренный во вторник Европарламентом, предполагает финансирование в сумме около 860 миллионов евро завершения вывода из эксплуатации трех атомных электростанций (АЭС) в Болгарии, Литве и Словакии, говорится в сообщении ЕП, передает РИА «Новости».

Речь идет об АЭС "Козлодуй" (первый и четвертый блоки, предусмотренное финансирование ЕС - около 260 миллионов евро), Игналинской (первый и второй блоки,финансирование - 400 миллионов евро) и "Богунице" (первый и второй блоки на станции V1, финансирование - 200 миллионов евро). Их модернизация в соответствии с минимальными требованиями безопасности, как отмечается в сообщении, не рентабельна. Финансирование указано в ценах 2011 года и подлежит индексации на инфляцию.

В конце октября шестой энергоблок болгарской АЭС "Козлодуй" был остановлен из-за срабатывания аварийной защиты, в начале ноября он возобновил работу. Игналинская АЭС в Литве была остановлена в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом 31 декабря 2009 года. Несколько реакторов АЭС "Богунице" остановлены. Страны обязались ЕС закрыть эти реакторы.

Все эти государства для получения средств Евросоюза должны будут выполнить определенные условия, в частности, инкорпорировать в свое национальное законодательство Директиву ЕС по ядерной безопасности и представить детальные планы вывода АЭС из эксплуатации Еврокомиссии. Под выводом из эксплуатации ЕС подразумевает все предпринимаемые действия после выключения реактора.

Европарламентарии предлагают Еврокомиссии оценить действия по закрытию станций к концу 2017 году.