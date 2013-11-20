Оператор АЭС "Фукусима" принял решение демонтировать все энергоблоки

Оператор АЭС "Фукусима-1", крупнейшая в Японии энергетическая корпорация "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), будет демонтировать не только четыре пострадавших энергоблока станции, но и два других, которые технически исправны и находятся в состоянии так называемой "холодной остановки". Официально о таком решении предполагается объявить позже в 2013 году, сообщили источники в отрасли, передает ИТАР-ТАСС. В сентябре во время посещения АЭС "Фукусима-1" премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к ТЭПКО с требованием демонтировать все без исключения энергоблоки аварийной станции. Президент корпорации Наоми Хиросэ пообещал тогда дать конкретный ответ в течение года.

Четыре энергоблока АЭС были серьезно повреждены в результате удара цунами, отключения энергопитания и систем охлаждения. В трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива, которое сопровождалось взрывами водорода. На разборку и утилизацию этих четырех энергоблоков, как полагают, уйдет не менее 40 лет.

Однако ТЭПКО до сих пор уклонялось от четких заявлений по поводу пятого и шестого энергоблоков. Они не пострадали в результате катастрофы в марте 2011 года. Корпорация допускала, что их можно будет запустить в будущем для производства электроэнергии, однако это вызывает решительное противодействие общественности. Теперь 5-й и 6-й энергоблоки, возможно, будут в течение какого-то времени использованы как полигоны, на которых станут отрабатывать технологии извлечения расплавившегося ядерного топлива из реакторов и другие приемы их демонтажа.