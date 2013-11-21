Украина за 10 месяцев импортировала из России ядерного топлива на 478 млн долл. - Миндоходов

Украина за январь-октябрь 2013 года импортировала из Российской Федерации ядерного топлива на общую сумму 478,322 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, топливная компания «Росатома» ТВЭЛ планирует по итогам текущего года сохранить объем поставок топлива в Украину на уровне 2012 года, когда объем импорта ядерного топлива из России в Украину в долларовом эквиваленте составил 563 млн долл.

«Энергоатом» в 2011 году закупил свежего ядерного топлива для АЭС Украины на сумму около 593 млн долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.