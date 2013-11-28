Госинспекция одобрила продление срока эксплуатации первого блока Южно-Украинской АЭС на 10 лет

Коллегия Государственной инспекции по атомному регулированию Украины одобрила продление на 10 лет (до 2 декабря 2023 года) срок эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, который на текущий момент находится на плановом ремонте и срок эксплуатации которого истекает в декабре текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на коллегии сегодня, 28 ноября.

«Подтверждена возможность безопасной эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС в сверхпроектный срок. Энергоблок №1 удовлетворяет требованиям по целевым критериям безопасности», - сказала глава Госатомрегулирования Елена Миколайчук.

В то же время присутствующий на заседании коллегии и.о. гендиректора Южно-Украинской АЭС Вячеслав Кузнецов отметил, что достигнутый в процессе выполнения всех необходимых мероприятий уровень безопасности энергоблока соответствует уровню безопасности других действующих энергоблоков АЭС Украины.

«Южно-Украинская станция – это единственная станция, на которой в полном объеме выполнены все постфукусимские мероприятия», - сказал Кузнецов.

Кроме того, присутствующий на заседании коллегии и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов сообщил, что блок может быть запущен и выведен на проектную мощность к середине декабря – после проведения всех необходимых процедур.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, оценивает расходы на работы по продлению срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции в 2,4 млрд грн. Вместе с тем, в 2013 году на выполнение мероприятий по продлению срока эксплуатации первого энергоблока уже было потрачено около 1 млрд грн и выполнено около 86 обязательных мероприятий.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).