Запорожская АЭС отключила третий энергоблок от сети по диспетчерским ограничениям

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 29 ноября отключила от энергосети третий блок по диспетчерским ограничениям.

“29.11.2013г. в 8:59 энергоблок №3 отключен от сети и выведен в резерв по диспетчерским ограничениям. Нарушений пределов и норм безопасности не было», - говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, в работе находятся 4 энергоблока, суммарная нагрузка - 3700 МВт. Энергоблок №5 находится в плановом среднем ремонте.

Радиационная обстановка без изменений.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Запорожская атомная электростанция снизила в два раза мощность четвертого энергоблока из-за механической неисправности редуктора турбопитательного насоса №2. 17 ноября станция отключила первый энергоблок для ремонта электротехнического оборудования.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.