«Энергомашспецсталь» отгрузила первую партию заготовок корпуса реактора для Белорусской АЭС

Одна из крупнейших машиностроительных компаний Украины «Энергомашспецсталь» (ЭМСС), являющаяся подразделением российского холдинга «Атомэнергомаш» (входит в госкорпорацию «Росатом»), отгрузила начальную партию заготовок для первого блока Белорусской АЭС, пуск которого намечен на 2018 год, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, ЭМСС отправила 3 заготовки для корпуса реактора в волгодонский филиал компании "АЭМ-Технологии" (Россия) общим весом 115,5 тонны.

Предприятие запланировало отгрузить 2 заготовки в декабре 2013 года, общий вес которых составляет 138,6 тонн.

Как сообщал УНИАН, ЭМСС намерена до апреля 2014 года завершить изготовление заготовок корпуса атомного реактора для первого блока Белорусской АЭС, общее количество которых составляет 12 штук.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» — металлургическое предприятие в Краматорске (Донецкая область). В декабре 2010 года энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомэнергомаш» приобрел 92,68% акций предприятия у кипрской компании «ЭМСС Холдингз Лимитед».

"Энергомашспецсталь" основана в 1964 году как базовое предприятие по обеспечению предприятий атомного и энергетического машиностроения специальными литыми и коваными узлами для атомных установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации. В настоящее время «Росатом» реализует проекты по строительству 28 энергоблоков АЭС, из них 19 – за рубежом.