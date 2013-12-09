«Энергоатом» намерен привлечь у «Укрэксимбанка» кредит на 50 млн долл.

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанк», Киев) кредит в размере 50 млн долл.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год. Конечный срок подписания договора — 3 января 2013 года.

Справка УНИАН. За период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», а также 35 млн долл. у Amsterdam Trade Bank.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины. В начале мая т.г. «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря 2012 года разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.