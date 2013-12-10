"Росатом» и ЧАЭС планируют совместно развивать технологии обращения с радиоактивными отходами

Российская государственная корпорация «Росатом» планирует совместно с Чернобыльской атомной электростанцией развивать на площадке ЧАЭС технологии обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Русатом Оверсиз» (входит в ГК «Росатом») со ссылкой на заявление генерального представителя «Росатома» в Восточной Европе, вице-президента ЗАО «Русатом Оверсиз» Александра Мертена в ходе открытия международного научно-технического семинара «Площадка Чернобыльской АЭС. Планы и перспективы».

«Чернобыльская АЭС – это уникальная и перспективная площадка для совместной реализации целого ряда проектов по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом», – говорится в сообщении компании.

«Росатому» под силу решение сложнейших задач, тем более, что успешный опыт работы в чернобыльской зоне отчуждения у наших компаний есть. А вместе с украинскими специалистами, их высочайшим уровнем знаний, опытом, с учетом единой с нами школы, мы можем сделать гораздо больше», - цитирует пресс-служба Мертена.

В компании также напомнили, что «Росатом» уже имеет успешный опыт работы на площадке Чернобыльской АЭС. Так, с 2003 года «Атомстройэкспорт» (входит в ГК «Росатом») уже реализовал несколько проектов на объекте «Укрытие»: стабилизационные мероприятия и повышение безопасности, монтаж системы противопожарной защиты и строительство новой вентиляционной трубы.

Как передает пресс-служба компании «Русатом Оверсиз», выступая на открытии семинара, генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин также отметил достижения персонала станции в решении вопросов обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО).

«Для решения стоящих перед нами проблем у ЧАЭС есть значительный и уникальный потенциал. Это квалифицированный персонал и многолетний опыт работы на Чернобыльской площадке. Мы научились безопасно обращаться с РАО и отработанным топливом, организовывать работу людей в условиях ионизирующего излучения, причем делаем это на высочайшем уровне безопасности для персонала, который уже ни при каких условиях не будет снижен», - цитирует пресс-служба Грамоткина.

Согласно сообщению, руководитель Чернобыльской АЭС уделил особое внимание вопросам завершения преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. «Существующая Стратегия преобразования, утвержденная в 2001 году, нуждается в актуализации на основе опыта и знаний, полученных за последние годы при выполнении стабилизации «Укрытия», строительства нового безопасного конфайнмента и других работ в рамках Плана осуществления мероприятий», - приводит пресс-служба слова Грамоткина.

Как сообщал УНИАН, российская государственная корпорация «Росатом» намерена участвовать в процессе снятия с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

По словам директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина, поддержка безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции ежегодно обходится госбюджету в 50 млн евро.

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.

«Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.