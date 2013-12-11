«Турбоатом» разработал новую паровую турбину номинальной мощностью 1250 МВт

Завод «Турбоатом» разработал новую паровую турбину К-1250-6,8/25 номинальной мощностью 1250 МВт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, турбоагрегат предназначен для энергоблоков АЭС нового поколения с реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор, типовой оптимизированный информатизированный).

Турбина К-1250-6,8/25 – это турбина нового поколения, сочетающая создание «тихоходных» турбин большой мощности на 1500 об/мин и новые технические решения.

К-1250 – это трехцилиндровая паровая турбина, состоящая из комбинированного цилиндра ЦВСД (высокого и среднего давления) и двух двухпоточных ЦНД (низкого давления). Турбоустановка имеет КПД не менее 37,5% и обладает высокой надежностью, коэффициент готовности достигает 0,99%.

Среди новых конструктивных решений оснащение последней ступени цилиндра низкого давления рабочими лопатками длиной 1650 мм с площадью выхлопа 23,6 кв. м. В конструкции турбины также применены высокопрочные сварнокованные роторы высокого и низкого давления, не подверженные коррозии под напряжением. Преимуществами агрегата также является высокая ремонтопригодность и увеличение срока межремонтного периода – свыше 6 лет.

Типовая станция с реактором ВВЭР-ТОИ – это двухблочная АЭС, выполненная в современной информационной среде и в полном соответствии с максимальными требованиями к ядерной и радиационной безопасности. Особенностями реакторов ВВЭР-ТОИ являются высокий уровень автономности АЭС при работе в аварийных режимах и низкие показатели по объему твердых радиоактивных отходов и выбросам. Срок службы данных энергоблоков составит 60 лет. Предполагается, что реакторы данного типа будут заменять выбывающие энергоблоки старых АЭС, например Курской АЭС в России.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.