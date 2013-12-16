Запорожская АЭС отключила от сети первый энергоблок для ремонта

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 15 декабря отключила от энергосети блок №1 для проведения ремонта.

«Энергоблок №1 Запорожской АЭС в 20:55 15 декабря отключен от электросети страны для вывода в ремонт до 20 декабря», - говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 16 декабря в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячий останов».

Энергоблок № 3 Запорожской АЭС находится на внеплановом ремонте до 30 декабря в состоянии «горячий останов».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 870 МВт, для Ривненской АЭС – 2 020 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.