«Турбоатом» модернизирует токарное производство до конца года

«Турбоатом» модернизирует токарное производство до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, сейчас специалисты завода выполняют монтаж и пусконаладочные работы трех новых токарных станков с программным управлением фирмы Haas (США).

До конца декабря оборудование будет введено в эксплуатацию в цехе регулирования (№ 54), цехе разных деталей (№ 56) и инструментальном цехе (№ 64).

Станки HAAS позволят обрабатывать детали регулирования со сложным профилем, детали вращения типа валов, втулок с максимальной длиной до 1200 мм и диаметром 650 мм. Обработка будет выполняться по двум осям. Станки будут применяться в паротурбинном, гидротурбинном и инструментальном производстве.

Преимуществами данных станков является точность и чистота обработки деталей, а также возможность совмещения производственных операций за счет наличия магазина инструментов до 12 единиц.

Как отметил главный инженер «Турбоатома» Григорий Ищенко, новое оборудование это дополнительные производственные мощности. Кроме того, представители компании Haas проведут обучение персонала работе на новых станках.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.